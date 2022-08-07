الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ترامب: زيارة بيلوسى لتايوان جاءت فى مصلحة الصين

ترامب
ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة الصين، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحدث في عهده.

 

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيديه في تكساس: "هذه المرأة تسبب الفوضى، وهذا بالضبط ما حدث ... لقد لعبت بالتأكيد لصالحهم (الصينيون)، لأنهم الآن لديهم عذر لفعل ما يفعلونه".

 

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم أن هذا لم يكن ليحدث أبدا خلال سنوات رئاستي".

 

وردت الصين على زيارة بيلوسي لتايوان بالحد من الاتصالات مع الولايات المتحدة وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تضمنت إطلاق صواريخ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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