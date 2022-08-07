ترامب: زيارة بيلوسى لتايوان جاءت فى مصلحة الصين

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة الصين، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحدث في عهده.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيديه في تكساس: "هذه المرأة تسبب الفوضى، وهذا بالضبط ما حدث ... لقد لعبت بالتأكيد لصالحهم (الصينيون)، لأنهم الآن لديهم عذر لفعل ما يفعلونه".

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم أن هذا لم يكن ليحدث أبدا خلال سنوات رئاستي".

وردت الصين على زيارة بيلوسي لتايوان بالحد من الاتصالات مع الولايات المتحدة وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تضمنت إطلاق صواريخ.