كييف: أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا لن ترسو فى لبنان الأحد

أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان، مساء السبت، بأن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، «لن ترسو» في لبنان الأحد كما كان متوقعًا.

وكانت غادرت سفينة الشحن «رازوني» التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الإثنين محملة بـ26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان في رسالة- نقلتها وكالة فرانس برس «نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غدًا».

وقالت السفارة ردًا على سؤال وجهته الوكالة الفرنسية عن الأسباب: إنه «ليست لديها معلومات أخرى حاليًا».

الأولوية لصاحب الباخرة

وأكد مصدر رسمي مطلع أنه من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى «تاجر في بلد آخر».

وأضاف: أن «الباخرة ستتوجه إلى لبنان في حالة واحدة فقط: إذا اشترى تاجر حمولتها».

وتابع المصدر: «الأولوية بالنسبة لصاحب الباخرة، هي أن يجد تاجرًا يشتري حمولتها، سواء كان في لبنان أو أي بلد آخر».

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار في بعض أفقر البلدان.

وينص الاتفاق خصوصًا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة.

وأضافت أن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من أيرلندا وإنجلترا وتركيا.

تصدير القمح في سبتمبر

أمس الجمعة، أعلن النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيستوسكي، عن أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ تصدير القمح من محصول هذا العام من موانئها البحرية في سبتمبر بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو مع روسيا.

وأوضح فيستوسكي أن أوكرانيا تأمل في زيادة شحناتها من الحبوب عبر الموانئ في غضون عدة أشهر إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن شهريًا من مليون طن متوقعة في أغسطس.

وأضاف أن هذه الكمية ستسمح لأوكرانيا بالحصول على ما يكفي من الأموال كي لا تُضطر إلى تقليل ما تعتزم زراعته.