السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تنتهى من سماع شهود حادث مصرع عامل داخل مصنع فى الساحل

نيابة
نيابة
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استمعت نيابة الساحل، اليوم السبت، لأقوال عمال مصنع في واقعة مصرع عامل سقط عليه مكبس حديدي أثناء عمله، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغًا من أحد المصانع بدائرة القسم يفيد بسقوط مكبس حديدى على أحد العمال ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة "علاء الدين.م"، 58 سنة، عامل، وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفي كان يباشر مهام عمله داخل المصنع؛ فسقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

التحريات الصفة التشريحية العثور على جثة تحرير محضر تقرير الصفة التشريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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