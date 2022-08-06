ثالثة ثانوي.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 «Natega Thanwya»

يبحث طلاب ثالثة ثانوي بشكل مستمر عن نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ومواقع البحث، خاصة بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، بنسبة نجاح 75%.

ويقدم «الدستور» رابط مباشر للحصول على نتيجة ثالثة ثانوي، ويمكن الحصول على تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس فقط عبر الرابط التالي (من هنا).

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022

وجاء في فيديو وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة للعام الدارسي 2021-2022، أن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2022، 457.062 من أصل 609.091 طالب وطالبة بنسبة النجاح بلغت 75.04%.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور

الدخول على الرابط المخصص من موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (من هنا). كتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الثانوي والتأكد من صحة الأرقام اضغط على النتيجة لتظهر لك بجميع التفاصيل

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي «Natega Thanwya»

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم المخصص لنتيجة الثانوية العامة عبر الرابط التالي (من هنا). كتابة رقم جلوس الطالب. الضغط على أيقونة عرض النتيجة. ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات كل مادة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 أدبي:

فريدة مؤمن خليل إبراهيم المطري، بمجموع 388 درجة. جنى وائل محمد العليمي، بمجموع 387 درجة. سارة علاء محمد عبد الحليم، بمجموع 386 درجة. آلاء علي علي محمود، بمجموع 385 درجة. ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف، بمجموع 385 درجة. ليديا أمير سليمان عطالله سليمان، بمجموع 385 درجة. رنا حسين محمود حسين عمران، بمجموع 384 درجة. شاول عيسى بسطا جبرائيل، بمجموع 384 درجة. محمود محمد حسن حسن الطنملي، بمجموع 384 درجة. تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين، بمجموع 383 درجة. ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى، بمجموع 383 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 علمي علوم:

فاطمة محمد عبد اللطيف، بمجموع 404 درجات. إيمان سعيد يونس عبد الرحيم، بمجموع 403 درجات. ضحى رفاعي محمد علي، بمجموع 403 درجات. عبد الرحمن خالد يوسف، بمجموع 403 درجات. مصطفى حسين محمد أحمد، بمجموع 403 درجات. أحمد طارق عبد الظاهر، بمجموع 402 درجة. آية محمد علي سليمان، بمجموع 402 درجة. رحمة عبد الوهاب صالح، بمجموع 402 درجة. سحر عبد اللطيف، بمجموع 402 درجة. مايكل سمير صبحي، بمجموع 402 درجة. محمد أيمن فيصل، بمجموع 402 درجة. محمد مصطفى فخر الدين أحمد، بمجموع 402 درجة. ياسمين وليد محمد، بمجموع 402 درجة. خديجة حماد شعبان، بمجموع 402 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 علمي رياضة

عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي، بمجموع 404 درجات. أحمد أسامة علي محمد السيد، بمجموع 403 درجات. محمد أيمن محمد كمال السنطاوي، بمجموع 403 درجات. عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعال، بمجموع 401 درجة. عمر أحمد عبدالرازق التهامي أحمد، بمجموع 401 درجة. محمد هاني أحمد محمد، بمجموع 401 درجة. أحمد حسام محمد عطية فرج، بمجموع 400 درجة. أحمد حسين علي أحمد، بمجموع 400 درجة.

فيديو وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022

وتوجه “الدستور” الشكر لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2021-2022 الذى شهد الكثير من الأحداث الصعبة أبرزها تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي تعاملت بها الحكومة مع انتشار الفيروس.

تناولنا في هذا التقرير لينك نتيجة ثالثة ثانوي عبر موقع “الدستور” للحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنجاح والتوفيق.