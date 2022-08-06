نتيجة الثانوية العامة 2022 ظهرت الآن وطريقة حساب النسبة المئوية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح السبت 6-8- 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022 بشعبتي الأدبي والعلمي، وذلك عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في مؤتمر صحفي.

وتم إذاعة مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كما تم نقله عبر التليفزيون المصري، والقنوات الفضائية.

وعقب انتهاء المؤتمر استطاع طلاب 3 ثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما تتيح جريدة “الدستور” نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال هذا الرابط https://natega.dostor.org/

اسماء اوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022.. استعلم الان

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/، وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطالب بالدخول علي الرابط السابق، ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، عقب انتهاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والتي لا تضاف للمجموع بكل دقة ونزاهة؛ لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وتم تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا لما يقرب من 750 ألف طالب وطالبة في جميع المواد الدراسية، لتجنب حدوث أي أخطاء في النتيجة ونسبة حدوثه 0%، وتبدأ تصحيح أوراق الثانوية العامة 2022 وفق كل لون من ألوان كراسات الأسئلة على جهاز الماسح الضوئي الذي جرى تغذيته بالإجابة النموذجية لكل مادة والتي وضعها أساتذة التخصص بعد مراجعتها جيدًا.

اسماء اوائل الثانوية العامة 2022

طريقة حساب النسبة المئوية %

أسهل طريقة لحساب النسبة المئوية من المجموع الكلي للطالب في نتيجة الثانوية العامة 2022، باتباع هذه الخطوات، من خلال معرفة مجموع درجات الثانوية العامة 2022 الكلي وظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يستطيع الطالب حساب النسبة المئوية %، من خلال ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2022 في 100 ثم قسمته على المجموع الكلي للثانوية العامة 2022 وهو 410.

على سبيل المثال إذا حصل الطالب على مجموع 400 يقوم بضربه في 100 لتكون النتيجة 40000، ثم يقوم بقسمتها على المجموع الكلي الثانوية العامة 2022 وهو 410 لتكون النتيجة 97.5%.

وهناك طريقة أخرى لحساب النسبة المئوية % لطلاب الثانوية العامة 2022، وهو من خلال قسمة المجموع الذي حصل عليه الطالب وهو 400 على المجموع الكلي الثانوية العامة 2022 وهو 410 ثم يقوم بضرب الناتج في 100 لتظهر نتيجته 97.5%.

تظلمات الثانوية العامة

يستطيع طالب الثانوية العامة 200 التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 بطلب التظلم بعد خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، وبعد قبول طلب التظلم يتم حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ويتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة، ويقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا، ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال.