نتيجة ثانوية عامة 2022 .. نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس

ازداد بحث طلاب ثانوية عامة 2022،عن نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد وزير التربية والتعليم طارق شوقي نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس ، والتي انتظر طلاب ثانوية عامة 2022 اعلانها نهاية الاسبوع الماضي 4 و 5 أغسطس 2022، إلا أن وزير التعليم أكد نهاية الاسبوع الماضي أن نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس سيتم اعلانها بداية هذا الاسبوع وبالفعل اعتمد نتيجة ثانوية عامة 1444 ، وأعلن اسماء اوائل ثانوية عامة 2022 .

نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع طلاب ثانوية عامة 2022 الحصول على نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس ن من خلال عدة روابط أولها اتاحته وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة ثانوية عامة 2022 من خلال هذا الرابط : https://g12.emis.gov.eg/ ، وبعد الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم على نتائج الثانوية العامة 1444 بالاسم ورقم الجلوس، ، قم بالنقر على أيقونة نتيجة ثانوية عامة 2022 والتي سيتم تفعيلها بمجرد رفع نتيجة ثانوية عامة 2022 ، على موقع وزارة التربية والتعليم ، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص لذلك، الضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر امامك نتيجة ثانوية عامة 2022.

تظلمات نتيجة ثانوية عامة 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم آليات وضوابط تقدم طلاب ثانوية عامة 2022 ، للتظلم من نتائج امتحانات هذا العام التقدم بطلب التظلم بعد 15 يومًا من اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية عامة 2022.

تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (300 جنيه) لكل مادة، و تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبعد قبول طلب التظلم يتم حضور طالب ثانوية عامة 2022 بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.، والالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرت أخرى، تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، و يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.، ويقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

في حالة تعديل درجات طالب ثانوية عامة يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا، ويتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة .

امتحان الدور الثاني ثانوية عامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من أجل امتحان الدور الأول لامتحانات ثانوية عامة 2022، بعذر سيدخل امتحان الدور الثانى ثانوية عامة 2022 بالدرجة الفعلية، أما من رسب فى مادة أو مادتين فى امتحانات الدور الأول يدخل اختبارات الدور الثانى ثانوية عامة 2022 بنصف الدرجة فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الإدارات التعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب ثانوية عامة 2022 العام لتأجيل امتحانات الدور الاول الى الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان هو 10 / 8 / 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات ثانوية عامة 2022 بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.