الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

غدًا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إنشاء جماعة إرهابية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
ads

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت حكمها، في دعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.. والمجموع الكلى للطلاب

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

حبس 3 ممرضات فى تصوير جثمان نيرة أشرف

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس «170 ثانية» للجيش الإسرائيلى فى غزة: اغتيال وعملية عسكرية واسعة

حركة الجهاد الإسلامى تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: غزة أطلقت 80 صاروخًا خلال نصف ساعة