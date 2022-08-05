الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية تنفيذ اتفاق النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية

بوتين
بوتين
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أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الاتفاق حول النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشددين على ضرورة تنفيذه بالكامل.

علاقات ثنائية

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية القائمة، أكد الزعيمان على" الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية - التركية على أساس الاحترام والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبناء على التزاماتهما الدولية".


وأكد الرئيسان في البيان الذى نقلته قناة "آر تي عربية" اليوم، على "أهمية العلاقات الصريحة والصادقة والمبنية على الثقة بين روسيا وتركيا بالنسبة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".


وفي هذا السياق "اعترف الزعيمان بالدور المهم للعلاقات البناءة بين البلدين في الاتفاق على مبادرة النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية" وأكدا"على ضرورة ضمان تنفيذ صفقة اسطنبول بالكامل... بما في ذلك تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".

الوضع في ليبيا وسوريا 

وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا وليبيا، أشار بوتين وأردوغان في البيان إلى أنهما "يوليان أهمية كبيرة لتفعيل العملية السياسية. وأهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها".


وجدد الرئيسان التأكيد على عزمهما على العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية".


وبشأن ليبيا، أكد الجانبان "تمسكهما الثابت بسلامة الأراضي والوحدة الوطنية الليبية". وأشارا إلى "أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة ذات مصداقية على أساس التوافق العريض" وأكدا مجددا دعمهما للعملية السياسية المستمرة المبنية على الدور القيادي لليبيين بالذات".

الجانب الاقتصادي

وفي الشق الاقتصادي، أجرى بوتين وأردوغان مشاورات واسعة حول مسائل جدول الأعمال الثنائي، واتفقا على "زيادة حجم التجارة بين البلدين على أساس التوازن وتحقيق الأهداف المحددة، والسعي للاستجابة إلى توقعات الطرف الآخر في مجال الاقتصاد والطاقة، واتخاذ خطوات محددة بهدف تكثيف التعاون بشأن القضايا التي كانت على جدول أعمال البلدين منذ فترة طويلة في قطاعات مثل النقل والتجارة والصناعة والزراعة والقطاع المالي والسياحة والبناء".
واتفق الرئيسان على عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون على مستوى القمة بين موسكو وأنقرة في تركيا.

فلاديمير بوتين آمن للحبوب الموانئ الأوكرانية مدينة سوتشي العلاقات الروسية - التركية اسطنبول بوتين وأردوغان

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وائل لطفي

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