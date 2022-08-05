الجمعة 05 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

فرنسا تدرس الخيارات لإنقاذ الحوت «التائه» فى نهر السين

الحوت التائه
الحوت التائه
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تحاول هيئات الإنقاذ الفرنسية، وخبراء البيئة، تقييم الحالة الصحية لحوت أبيض تائه في نهر السين وبحث الخيارات المتاحة لإنقاذه؛ نظرًا لأنه يعيش عادة في المياه القطبية الباردة.

وقالت إيزابيل دورليت بوزيه، المسؤولة في إدارة إقليم أور، إن الحوت الأبيض تم رصده الأربعاء وراقبته فرق الإنقاذ بطائرات مسيرة لكنه لم يتحرك تقريبًا الخميس، وجنح بين منطقتين في النهر.

وأظهرت لقطات الطائرات المسيرة الحوت وهو يسبح ببطء وجسده تحت الماء مباشرة ويصعد ليتنفس.

ولم يتضح بعد لماذا وصل الحوت لتلك المسافة البعيدة عن موطنه الأصلي على بعد عشرات الكيلومترات في ممر مائي مزدحم ليقطع نصف المسافة تقريبًا صوب باريس.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية المعنية بمراقبة الحوت، إن الأولوية الآن تتمثل في تقييم حالته الصحية قبل التفكير في التدخل من عدمه.

وفي أواخر مايو، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الأميال وصولًا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

وبعد شهر شوهد حوت آخر طوله عشرة أمتار ويعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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