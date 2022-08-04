الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيسة تايوان: لن نشعل صراعًا مع الصين لكن سندافع عن أنفسنا

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان
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قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين، اليوم الخميس، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع التايوانية عن أن الصين أطلقت عدة صواريخ بالستية حول الجزء الشرقي والجنوبي لتايوان، وذلك وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية. 

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن طائرات مجهولة يعتقد أنها مسيرات حلقت بأجواء منطقة كين مين، كما تصدت لها الدفاعات الجوية وهي التي حلقت بأجواء تايوان، مضيفًا أن القوات التايوانية في منطقة كين مين لديها القدرة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الوضع في جزر "كين مين" طبيعي وقواتنا العسكرية متأهبة. 

وفي وقت سابق، بدأت الصين بإجراء مناورات عسكرية حول تايوان، في الساعات الأولي من صباح اليوم.

الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين التدريبات العسكرية الصينية مياه تايوان نانسي بيلوسي وزارة الدفاع التايوانية الخارجية الصينية

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وائل لطفي

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