أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 4-8-2022 فى مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس، خلال التعاملات 4-8-2022، حيث ارتفعت بعض أسعار العملات وعلى رأسها الدولار الذي ارتفع سعره بالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الودائع والقروض للمرة الرابعة على التوالي، بينما انخفض سعر العملات ومنها اليورو والجنيه الأسترليني والين الياباني.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم 4-8-2022 في مصر، والعملات العربية خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم سعر الشراء 19.05جنيه مصري : سعر البيع 19.11 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم سعر الشراء 19.3377 جنيه مصري: سعر البيع 19.5094 جنيه مصري

سعر الجنيه الإسترلينى سعر الشراء 23.1191 جنيه مصري: سعر البيع 23.3276 جنيه مصري

سعر الدولار الكندي سعر الشراء 14.7778 جنيه مصري: سعر البيع 14.8774 جنيه مصري

سعر الكرون الدانماركي للشراء 2.5977 جنيه مصري: سعر البيع 2.621 جنيه مصري

سعر الكورن النرويجي سعر الشراء 1.945 جنيه مصري: سعر البيع 1.9741 جنيه مصري

سعر الكرونا السويدي الشراء 1.8551 جنيه مصري: سعر البيع 1.8763 جنيه مصري

سعر الفرنك السويسري سعر الشراء 19.8376 جنيه مصري : سعر البيع 20.0251 جنيه مصري

سعر الين الياباني سعر الشراء 14.2281 جنيه مصري: سعر البيع 14.4455 جنيه مصري

سعر الدولار الأسترالي اليوم سعر الشراء 13.1197 جنيه مصري: سعر البيع 13.2738 جنيه مصري

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي : سعر الشراء 5.0618 جنيه مصري: سعر البيع 5.0862 جنيه مصري

سعر الدرهم الإماراتي سعر الشراء 5.1833 جنيه مصري : سعر البيع 5.2028 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتى سعر الشراء 59.7816 جنيه مصري : سعر البيع 62.3186 جنيه مصري

سعر الدينار البحرينى الشراء 49.2248 جنيه مصري: سعر البيع 50.687 جنيه مصري

سعر الدينار الأردنى سعر الشراء 26.4951 جنيه مصري: سعر البيع 26.9269 جنيه مصري

سعر الريال العماني سعر الشراء 48.3503 جنيه مصري: سعر البيع 49.6377 جنيه مصري