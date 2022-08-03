الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

محافظ دمياط تبحث مستجدات أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور بشطا

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من قيادات المحافظة؛ لبحث آليات استكمال أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور بمنطقة شطا.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة والعميد حاتم طه مدير إدارة مرور دمياط، وعاطف زهران مدير مديرية الإسكان، ومديرو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطلعت "عوض" على الوضع الحالى للمبنى والموقف التنفيذى، كما استعرضت الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها منذ تسليم قطعة الأرض المخصصة للمشروع، والتى تبلغ مساحتها ١٦٢٥٠م٢ لمديرية الاسكان لتنفيذ الأعمال الإنشائية.

وأصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بإزالة جميع المعوقات التى تعرقل عملية استكمال المبنى المُقام على مساحة ٧٥٠ م٢ وتسريع معدلات التنفيذ، موجهة بتشكيل لجنة تضم مهندسين من الوحدة المحلية ومديرية الإسكان لحصر الاحتياجات الخاصة بالمبنى؛ للانتهاء من أعمال الإنشاء، كما أكدت أنه سيتم وضع خطة لإنشاء المبانى الأخرى بالقطعة المخصصة، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الخاصة بتلك المنشآت.

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وائل لطفي

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