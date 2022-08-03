من هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

خلال الأيام القليلة المقبلة يُنتظر أن تقدم "الدستور" عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بكتابة رقم الجلوس عبر موقع الدستور فور إعلانها رسميًا واعتمادها من خلال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة في إطار حرصها على خدمة مميزة لمتابعيها والتيسير على طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم في استخراج النتائج، ومن المتوقع أن يكون ذلك بداية الأسبوع المقبل، حسب تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي .

سجل الآن في نتيجة الثانوية العامة 2022

لهذ الغرض تقدم الدستور عبر بوابتها حصريًا رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر منصتها الرقمية لاستخراج النتائج فور تجهيزها ونشرها.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر التسجيل في نتيجة الدستور للثانوية العامة 2022 من خلال اتباع ما يلي من خطوات:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل من هذا الرابـــــــــــــــــــــــــط.

ثانيًا: كتابة الاسم الرباعي لطالب الثانوية العامة.

ثالثًا: إدخال رقم الجلوس الخاص به.

رابعًا: تسجيل البريد الإلكتروني.

خامسًا: أضف رقم الهاتف ثم اضغط على كلمة سجل الآن وستصلك النتيجة فور اعتمادها.

اقرأ أيضًا :

نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة وزراة التربية والتعليم

وكعادتها السنوية تتيح وزارة التربية والتعليم عبر بوابتها وذلك بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الفترة من ومن المتوقع ان تصدر النتيجة وتعتمد بداية الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من التجهيز والاعتماد الرسمي من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ويمكن استخراج النتائج فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:-

الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

اختيار أيقونة خدمات الطالب.

الضغط أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام وفورًا تظهر النتيجة .

موعد بدء التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2022

وبخصوص التنسيق، أشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أنهم في إنتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من وزارة التعليم، بعدها ستبدأ وزارة التعليم العالي في تحليل النتيجة وعمل مجاميع تكرارية، ثم تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق بعد حوالى 72 ساعة.