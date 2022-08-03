حبس المتهمين بسرقة مهمات السكة الحديد في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس مدرس، وتاجر خردوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما مهمات ومتروكات خاصة بالسكة الحديد ناحية جزيرة شندويل.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضرين، مُحررين بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج.



مُعلم يسرق مهمات السكة الحديد

وتمكن ضباط مباحث قسم سكة حديد سوهاج بالتنسيق ووحدة مباحث المركز من ضبط كلٍ المدعو (أحمد ع ع- 51 عامًا- مُعلم- ويقيم بندر جزيرة شندويل)، وبحوزته قاعدة غير مباشر خاصة بفلنكات الخشب تربط ما بين الفلنكة وشريط السكة الحديد، مسمار خشبي، صمولة كلبس مسمار كعب أبرة، وهي عبارة عن متروكات هيئة السكة الحديد تزن حوالي 30 كيلو جرامًا.



كما تم ضبط المدعو (محمد م ع م- 35 عامًا- تاجر خردوات- ويقيم بندر جزيرة شندويل)، وبحوزته قطعة حديدية درس بندرور، من متروكات هيئة السكة الحديد.



وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والتربح منهم.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.