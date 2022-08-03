حبس عاطل بحوزته 16 قطعة حشيش فى المنوفية

قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة بمنوف، اليوم الأربعاء، حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بقرية برهيم، وبحوزته 16 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.