الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بسبب «ركنة توك توك»..المؤبد لسائق أنهى حياة طالب بالسلام

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثا، عاطل بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل طالب بسبب نشوب مشاجرة بينهما على ركن دراجة نارية توك توك فى السلام.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم فى أمر الإحالة، تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد، بأن قام بحيازة سلاح أبيض للاعتداء على المجنى عليه، وما أن رآه ظفر به وسدد له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها أرضًا غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام تلقي بلاغا نشوب مشاجرة وسقوط المجني  عليه غارقا في دمائه وتوفي في الحال بالانتقال والفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه وفر هاربا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان تواجد المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط  المتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات عاطل السجن المؤبد سائق مشاجرة السلام

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