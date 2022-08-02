كيفية حساب النسبة المئوية لنتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022

أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، بعد تأكيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022، لن يتم إعلانها خلال الأسبوع الجارى، مع استمرار العمل داخل الكنترولات حتى الآن.

وتسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، في انتظار نتيجة الثانوية العامة، باعتبارها مرحلة فارقة في مستقبل الطلاب وتحدد مصير الطلاب العلمي والمهني، لذا يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة طريقة حساب النسبة المئوية تزامنًا مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022.

كيفية حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2022

يسعى طلاب الثانوية العامة 2022 بالبحث عن أسهل طريقة حساب النسبة المئوية من المجموع الكلي الذي يحصل عليه الطالب، ويستطيع الطالب حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2022 بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

من خلال معرفة مجموع درجات الثانوية العامة الكلي أولًا وقسمة النتيجة التي حصل عليها على المجموع الكلي الذي يقدر بـ 410 درجة.

ثم يظهر لك ناتج العملية السابقة لتضربه في رقم 100 حتى تحصل على نتيجتك بالنسبة المئوية لكلًا من الشعبة الأدبية أو العلمية على السواء.

ولتطبيق تلك العملية الحسابية على سبيل المثال يحصل أحد الطلاب على مجموع 400 درجة من أصل 410 درجة، يتم قسمة النتيجة على مجموع الدرجات الكلي، ومن ثم يضرب الناتج في 100 لتحصل بذلك على 97.56%.

بمعني 400/ 410 ثم تضربها في 100 .

أبرز تصريحات وزير التعليم عن الثانوية العامة 2022

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى، وأن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستعلن الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين “بابل شيت” داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا، ولم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن، نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحًا انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب، وأن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة، وأكد أن نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

وطالب “شوقي” الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة، مؤكدًا أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعد بشكل سليم منذ البداية.

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