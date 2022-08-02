الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقوم طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور بالبحث بشكل يومي عن موعد إعلان النتيجة خاصة بعد تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إعلان نتيجة مرحلة الثانوية العامة 2022 هذا الأسبوع، قائلا: «قولًا واحدًا ليست هذا الأسبوع».

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة أدها 708 آلاف طالب بـ 10 ملايين بابل شيت يتم تدقيقها، مضيفا: «نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة ونحتاج إلى وقت»، مشيرا إلى أن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة.

رابط وخطوات التسجيل على موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

  1. الدخول على موقع الدستور المخصص للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 (من هنا).
  2. كتابة الاسم رباعي كاملا.
  3. كتابة رقم الجلوس.
  4. اختيار الشعبة.
  5. اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.
  6. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
  7. رقم التليفون الخاص بك.
  8. ظهور النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف فى مؤتمر صحفى، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وقال وزير التعليم، إنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022، وذلك قبل أن يدلي بتصريحات اليوم والتى تؤكد عدم ظهور النتيجة فى هذا الأسبوع، كما كشف شوقي أن مؤشرات النتيجة تقترب من العام الماضي.

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