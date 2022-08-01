وزير التعليم: «نتيجة الثانوية العامة 2022 مش الأسبوع الجارى»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إعلان نتيجة مرحلة الثانوية العامة 2022 هذا الأسبوع، قائلا: «قولًا واحدًا ليست هذا الأسبوع».

وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة أدها 708 آلاف طالب بـ 10 ملايين بابل شيت يتم تدقيقهم، مضيفا: «نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة ونحتاج إلى وقت»، مشيرا إلى أن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة.