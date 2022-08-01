الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع 4 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين فى ملوى

اسعاف
اسعاف
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انتقلت أجهزة الأمن لموقع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، منذ قليل، بقرية الأشمونيين بمركز ملوي في محافظة المنيا، أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

كان تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية الأشمونين غرب المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائى، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين الدراجة رقم "3946 ن د ص"، وأخرى فرت هاربة، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع "محمود-خ" 38 عاما مقيم بقرية الأشمونين، وإصابة كل من: "هيثم-ش" 25 عاما، "مصطفى - خ" 23عاما، و "علاء –ج" 41 عاما، يقيمون بمركز ملوى وتراوحت إصابتهم ما بين اشتباه نزيف داخلى وكسور وكدمات بأنحاء الجسم والأخير مصاب بغيبوبة تامة.

تم نقل جثة المتوفى للمشرحة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام لتلقى العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور للمعاينة والفحص، ورفع آثار الحادث من الطريق.

مساعد وزير الداخلية لامن المنيا حادث تصادم رجال الشرطة مصرع شخص مستشفى ملوي غرفة عمليات النجدة مصرع 4 أشخاص

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