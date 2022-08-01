الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

13 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة نجل توفيق عكاشة بتهمة حيازة مخدرات

محكمة
محكمة
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حددت محكمة استئناف القاهرة ، جلسة 13 أغسطس المقبل، موعدًا لأولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وأخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان. 

وجاء في أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، وصاحب محطة وقود، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش، هيروين، موروفين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وأن المتهمة الثانية ليست من أرباب الوظائف العمومية واشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين "حسني النية"، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهي محضر الضبط وتحقيقات النيابة في القضية محل التحقيق، حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمام الموظفين المختصين وانتحلت اسم شقيقتها المجني عليها «بسمة.أ»، على خلاف الحقيقة، فدون الموظفون تلك البيانات بالمحررات آنفة البيان، فتمت الجريمة، بناءً على تلك المساعدة.

وأكدت تحريات المباحث التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه.

وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق.

وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

وجاء في أقوال المجني عليها "بسمة. أ"، أنها توجهت لقسم شرطة السلام ثان؛ للبحث عن شقيقتها المتهمة الثانية وأخبرها أفراد الشرطة بأن شقيقتها انتحلت اسمها حال ضبطها.

محكمة استئناف القاهرة توفيق عكاشة محاكمة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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