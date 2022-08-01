«رويترز»: «أوبك» ضخت 310 آلاف برميل نفط يوميا في يوليو

أظهر تقرير لرويترز نشر اليوم، أن أوبك ضخت كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميا في يوليو، إذ غطت زيادة في المعروض من دول خليجية على تعطلات في الإمدادات من نيجيريا وليبيا، وأن الدول الأعضاء نفذوا حوالي 60 بالمئة من الزيادة الإنتاجية التي تعهدوا بها بموجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بزيادة قدرها 310 آلاف برميل يوميا عن مجمل الإنتاج في يونيو.

وجاء حوالي 240 ألف برميل يوميا من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميا.

ومن غير المتوقع أن تقرر أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء.

وقال مصدر بالمجموعة: «الاجتماع من غير المرجح أن يشهد نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج».

ووجد المسح أن أكبر زيادة في الإنتاج، والتي بلغت 150 ألف برميل يوميا، جاءت من السعودية أكبر مصًدر للنفط في العالم، بالرغم من أن المملكة واصلت ضخ الخام عند مستويات أقل من الحصة المخصصة لها.

وبعد هبوط حاد في يونيو بسبب اضطرابات، سجل الإنتاج في ليبيا تعافيا بطيئا وعاد بحلول نهاية الشهر إلى مستوياته العادية.

وعززت دولة الإمارات العربية والكويت الإمدادات بما يتماشى إلى حد كبير مع حصتيهما، بينما ارتفع الإنتاج العراقي.

وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج، وقدره 70 ألف برميل يوميا، من نيجيريا حيث كبحت تعطلات وأعمال صيانة الإنتاج. واستقر الإنتاج في إيران وفنزويلا.

وفي وقت سابق، أعلنت ليبيا، ارتفاع الانتاج النفطي إلى مليون و200 ألف برميل.