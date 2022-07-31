الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

في تصادم 3 سيارات.. إصابة 10 بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

حادث مروري
حادث مروري
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أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، بنطاق مركز قليوب.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وإصابة 10 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت متوقفة على جانب طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل بعضهم لمستشفى قليوب العام، ونقل الآخرين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق أمام المسافرين لمنع تعطل المسافرين، بعد رفع وتجنيب السيارتين من على الطريق.

سيارات الإسعاف الحركة المرورية حادث مرورى مركز شرطة تصادم سيارتين اللواء نبيل سليم إصابة 10 أشخاص

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