تنسيق 2022.. شروط الالتحاق بالكليات العسكرية

أعلنت القوات المسلحة عـن قبول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية المصرية "حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى" والكليات العسكرية "الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية" من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

تنسيق 2022

وأشار اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية إلى الشروط الخاصة للقبول بـ الكليات العسكرية:

شروط الالتحاق بالكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمي والأدبي" ، وألا يزيد السن في 1 / 11 /2022 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمي 70% فأكثر - القسم الأدبي 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة "بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة - بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية".

شروط الالتحاق بالكلية البحرية

وتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من "القسم العلمي"، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2022 عـــــن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثـر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس "العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية".

شروط الالتحاق بالكلية الجوية

كما تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا "العلمي والأدبي"، وألا يزيد السن في 1 / 11 /2022 عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجــة "بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال"، ويمنح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة "بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجويــة - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات".

شروط التقدم لكلية الدفاع الجوي

زتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر في مادتي "الفيزياء والرياضيات"، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2022 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية" ، ويمنح الخريج درجة "بكالوريوس علوم الدفاع الجوي - بكالوريوس الهندسة" تخصص "الإتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم الميكاترونيكس والروبوتات" بنظام الساعات المعتمدة.

شروط الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمي" والشهادات المعادلة من القسم العلمي ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثــر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة "بتخصصاتها" وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ، بالإضافة إلى إمكانية إستكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة "الماجستير / الدكتوراه" والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

شروط كلية الطب بالقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم" فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2022 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 90% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية "ميلادية" - 2 سنة إمتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.

شروط الكلية العسكرية التكنولوجية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية "القسم العلمي"، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين" والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات "قرار وزاري رقم 42 / 2022" من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام "الميكانيكية / الكهربية" على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك.

كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التي تُقبل بالكلية.

وتقبل الطلبة المقيدين في دراسات أعلى من الشهادات المذكورة "كليات الهندسة / الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعي / المعاهد الفنية الصناعية العليا" التابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن.

وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2022 عن 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية "عامة / أزهرية / صناعية ثلاث سنوات"، و22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط ، و22 سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى.

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثــر، والثانوية الصناعيــــة 80% فأكثـــر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كل في تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية.