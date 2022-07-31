حبس «كعبورة» بحوزته نصف كيلو مخدرات فى القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم بقيام عاطل مقيم دائرة القسم بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة "البودر".

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها، من ضبط "ى. أ"، وشهرته "كعبورة"، عاطل مقيم عزبة الزراعة دائرة القسم، وسبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته 600 جرام من مخدر البودر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.