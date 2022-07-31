سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 31-7-2022

سعر الدولار من أهم ما يشغل معظم المواطنين في غالبية الدول التي تتأثر بالعملة الأمريكية، و الأسبوع الماضي شهد تهديد أخر لاقتصاديات العالم كلها بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في خلل في الاقتصاد العالمي ككل، لذا تحاول أمريكا والبنوك المركزية حول العالم رفع قيمة الفائدة لتقليل هوامش التضخم.

سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري

وهناك حالة من التخوف من ارتفاع سعر الدولار لكن في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-7- 2022 استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، حيث تراوح متوسط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري بين 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث .

سعر الدولار الأمريكي

يتصدر سعر الدولار محركات البحث العالمية، وتعرض جريدة «الدستور» تقريرًا عن متوسط أسعار صرف العملات وفقًا لأحدث البيانات التي تظهرها مواقع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 31 يوليو 2022

بينما في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار اليوم، إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 18.89 جنيه للبيع، و18.95 جنيه للشراء.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.97 جنيه للبيع، و18.91 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

أمَّا في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 30-7-2022: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر الدولار اليوم وفقًا للصفحة الرسمية للبنك 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي بنك بلوم مصر وصل سعر العملة الأمريكية إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك المصرف المتحد فإنَّ سعر الدولار وصل إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي QNB اليوم الأحد 31 يوليو 2022

بينما في البنك القطري الأهلي QNB وصل سعر صرف الدولار السبت 30-7-2022، إلى: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.