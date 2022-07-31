الأحد 31 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 31-7-2022

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
ads

سعر الدولار من أهم ما يشغل معظم المواطنين في غالبية الدول التي تتأثر بالعملة الأمريكية، و الأسبوع الماضي شهد تهديد أخر لاقتصاديات العالم كلها بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة  منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في خلل في الاقتصاد العالمي ككل، لذا تحاول أمريكا والبنوك المركزية حول العالم رفع قيمة الفائدة لتقليل هوامش التضخم.

سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري

وهناك حالة من التخوف من ارتفاع سعر الدولار لكن في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-7- 2022 استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، حيث تراوح متوسط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري بين 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث .

سعر صرف الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية اليوم السبت 30 يوليو 2022

أسعار تداول الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى جميع البنوك اليوم

سعر الدولار الأمريكي 

يتصدر سعر الدولار محركات البحث العالمية، وتعرض جريدة «الدستور» تقريرًا عن متوسط أسعار صرف العملات وفقًا لأحدث البيانات التي تظهرها مواقع البنوك المصرية الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 31 يوليو 2022 

بينما في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار اليوم، إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 18.89 جنيه للبيع، و18.95 جنيه للشراء.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي  CIB اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.97 جنيه للبيع، و18.91 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

الكيلو بـ28 جنيهًا.. سعر الدواجن فى سوق المنيب اليوم

حملة «قاطعوا البيض» تحذر من وصول سعر الكارتونة لـ100 جنيه

مصرف الإمارات المركزى يرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة

المركزى الكويتى يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.50%

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

أمَّا في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 30-7-2022: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي استقر سعر الدولار اليوم وفقًا للصفحة الرسمية للبنك 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر العملة الأمريكية  في البنك العربي الإفريقي 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022

وفي بنك بلوم مصر وصل سعر العملة الأمريكية إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك المصرف المتحد فإنَّ سعر الدولار وصل إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي QNB اليوم الأحد 31 يوليو 2022

بينما في البنك القطري الأهلي QNB وصل سعر صرف الدولار السبت 30-7-2022، إلى: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر سعر الدولار سعر الدولار اليوم الأحد

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية اليوم السبت 30 يوليو 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022 بالرقم القومى وتكلفة المخصصات بالموزانة

كيفية التظلم على درجات الامتحانات فى نتيجة الثانوية العامة 2022 واسترداد الرسوم

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

انهيار مدرج بجماهير الاتحاد الليبى ووقوع إصابات

سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 31-7-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأمريكى- الصينى فى 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله