السبت 30 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

عمرو سليم: الاطلاع على نماذج خارجية ناجحة للتخلص من أزمات الاتحادات الرياضية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ads

قال عمرو سليم، عضو اللجنة الأوليمبية سابقًا والرئيس السابق للاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، إن حلم أي رياضي يكمن في مشاركته بالأولمبياد، لأنه بذلك يكون من المصنفين على مستوى العالم.

جاء ذلك، على هامش استضافته بحلقة  نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أبطال مصر الحاصلين علي ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكد عمرو سليم، أن مشاركة اللاعب بالأولمبياد تتسبب في إحداث نوع من الخبرة والزخم الرياضي بشكل كبير، وأن الاشتراك بأكبر عدد من اللاعبين  بالأولمبياد أمر يدعو للفخر، وهو ما رأيناه في دورة طوكيو الأخيرة والتي حققنا بها إنجازات متعددة.

وقال عضو اللجنة الأوليمبية سابقًا، أن العالم أصبح قرية صغيرة ومتصلة ببعضها البعض، الأمر الذي يجب أن يجعلنا ننظر لنماذج خارجية ناجحة ومثالية تحقق إنجازات، لحل مشاكلنا المتعلقة بالاتحادات الرياضية.

وعقب: "تحقيق الميدالية ليس المقياس بل الأمر المهم هو المشاركة، والاطلاع على أكثر من نموذج وأخذ ما يناسبنا حتى نتخلص من أزمات الاتحادات الرياضية المختلفة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة".

اللجنة الاوليمبية الاتحاد الافريقى الأولمبياد دورة ألعاب البحر المتوسط تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الانتهازية» و«الجهل» فى التعامل مع أزماتنا

الأكثر قراءة

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 بالجنيه

من هو الفنان طارق النهرى المفرج عنه بقرار العفو الرئاسى؟

مصادر بـ التعليم: الوزارة تستعد لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 30- 7 -2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

د.أحمد الخميسى

دكتور عطية.. مزيل للروائع

د. منى حلمى

السياحة والإنتاج.. والبناء الداخلى

علي سعدة

الدبة تقتل صاحبها

أحمد الصغير

«الجماعة الإسلامية» واستمرار الرقص مع الشيطان!

عبدالوهاب الحمادي

نجيب محفوظ والاحتلال العراقى لدولة الكويت

حسين دعسة

أسرار تحدد مستقبل الصراع الأمريكى- الصينى فى 120 دقيقة

كريم فرغلى

بعد «كيرة والجن».. السينما التاريخية وعودة الفيلم الضال

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الأزمة السياسية فى إسرائيل على ميزانية الأمن؟

وزير الخارجية اللبنانى: متفائل بالوصول لاتفاق بين بيروت وإسرائيل بوساطة أمريكية

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد فتى برصاص الاحتلال في رام الله