عمرو سليم: الاطلاع على نماذج خارجية ناجحة للتخلص من أزمات الاتحادات الرياضية

قال عمرو سليم، عضو اللجنة الأوليمبية سابقًا والرئيس السابق للاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، إن حلم أي رياضي يكمن في مشاركته بالأولمبياد، لأنه بذلك يكون من المصنفين على مستوى العالم.

جاء ذلك، على هامش استضافته بحلقة نقاشية عن الرياضة في مصر تحت عنوان "مع أبطال مصر.. ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أبطال مصر الحاصلين علي ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكد عمرو سليم، أن مشاركة اللاعب بالأولمبياد تتسبب في إحداث نوع من الخبرة والزخم الرياضي بشكل كبير، وأن الاشتراك بأكبر عدد من اللاعبين بالأولمبياد أمر يدعو للفخر، وهو ما رأيناه في دورة طوكيو الأخيرة والتي حققنا بها إنجازات متعددة.

وقال عضو اللجنة الأوليمبية سابقًا، أن العالم أصبح قرية صغيرة ومتصلة ببعضها البعض، الأمر الذي يجب أن يجعلنا ننظر لنماذج خارجية ناجحة ومثالية تحقق إنجازات، لحل مشاكلنا المتعلقة بالاتحادات الرياضية.

وعقب: "تحقيق الميدالية ليس المقياس بل الأمر المهم هو المشاركة، والاطلاع على أكثر من نموذج وأخذ ما يناسبنا حتى نتخلص من أزمات الاتحادات الرياضية المختلفة التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة".