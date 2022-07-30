السبت 30 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

التشيك تعتزم رفع وتيرة مقاومة حرائق الغابات على الحدود مع سكسونيا الألمانية

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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 تكثف هيئة الإطفاء التشيكية جهودها في إخماد حرائق الغابات في منطقة بوهيميا المجاورة للحدود مع ولاية سكسونيا الألمانية.
وقال متحدث باسم الهيئة إن 220 فردًا إضافيًا تم تجميعهم اليوم من أنحاء جمهورية التشيك والدفع بهم إلى المنطقة.
وبهذا ارتفع عدد قوات الإطفاء في هذه العملية إلى 650، بحسب المتحدث.

اندلع حريق الغابات على مساحة 10.6 كيلو متر مربع، كما أكدت صور الأقمار الصناعية ذلك.
يقع المنتزه التشيكي الذي يسمى منتزه بوهيميا السويسرية الوطني بمناظره الطبيعية الصخرية على حدود منتزه سويسرا السكسونية على الجهة الألمانية (لا علاقة للأمر بدولة سويسرا) وهذه المنطقة تشتعل فيها أيضًا حرائق الغابات على الجانب الألماني.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لوكاس مارفان للتليفزيون التشيكي: "سنذهب بنشاط غلى الحريق ونصب الماء فوقه ونحفر الأرض".
وفي حين تهطل أمطار غزيرة على العاصمة التشيكية براغ، إلا أن أمطارًا خفيفة فقط تتساقط على سويسرا البوهيمية على بعد 90 كيلومترًا.
وتدعم أعمال مكافحة الحرائق ثمان مروحيات وخمس طائرات إطفاء، ومنع حاليًا الانتقال إلى أجزاء كبيرة من منطقة المنتزه الوطني لإبعاد السائحين والفضوليين عن مناطق الخطر.
وأصيب رجل إطفاء بعد ظهر اليوم السبت عند بوابة بريبيشتور التي تعتبر معلمًا بارزًا في المنتزه الوطني، وتم نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية.
واندلع حريق الغابات هذا يوم الأحد الماضي ويعتبر أكبر الحرائق في تاريخ البلاد، ويعتقد أن الإهمال البشري هو الذي تسبب في نشوبه.

وفي وقت سابق، حشدت قوات الدفاع المدني البريطانية عناصر الإطفاء في لندن، اليوم الأحد، للسيطرة على ثلاثة حرائق نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، فيما اندلع حريق رابع في منطقة سوري القريبة، بعد أيام من تسجيل درجات حرارة قياسية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن قسم الإطفاء في لندن قوله: "يواجه عناصر إطفاء لندن عددًا من الحرائق بسبب الأحوال الجوية".

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