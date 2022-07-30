أول إجراء من جهات التحقيق لمعرفة سبب حريق مول بوسط البلد

انتقل فريق من جهات التحقيق ببولاق أبوالعلا الجزئية إلى موقع اندلاع حريق في مول تجاري ملحق بفندق رمسيس هيلتون بوسط القاهرة؛ لإجراء المعاينة لموقع الحريق للتوصل لأسباب اندلاعه.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحريق، تمهيدًا لتفريغها لبيان أسباب الحريق، وكذلك الاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمول التجاري، لمعرفة بداية اندلاع الحريق والأسباب التي أدت إلى ذلك.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل أحد المحلات التجارية، بجوار فندق رمسيس هيلتون بمنطقة وسط البلد التحرير، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران.