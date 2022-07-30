سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القليوبية

شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية.

وكثفت مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف اللواء محمد أبوالسعد، مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.