السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سيولة مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية في القليوبية

سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية.

وكثفت مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف اللواء محمد أبوالسعد، مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

الطريق الدائري محافظة القليوبية سيولة مرورية مرور القليوبية الطريق الزراعي أعطال مرورية

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