علاج تهيج الجلد.. 6 طرق للعناية بالبشرة فى الصيف

تحتاج البشرة خلال الصيف لعناية إضافية وخاصة، حيث التعرض للشمس والمياه المالحة قد يسبب تهيج البشرة، والعناية بالبشرة ضرورية للحفاظ على بشرة نضرة خالية من العيوب، لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل طرق العناية بالبشرة وعلاج تهيج الجلد، وفقًا لموقع healthline.

6 طرق للعناية بالبشرة فى الصيف

جوز الهند

يعمل جوز الهند على تهدئة البشرة؛ لأنها يعتمد على خصائص كثيرة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ولكن لابد أن يكون هناك معرفة بنوع البشرة الآن، هناك أنواع أخرى من الجلد لا يتناسب معها جوز الهند ومن الممكن أن يحدث نتيجة عكسية.

الصبار

استخدمى الصبار للحفاظ على قوة بشرتك؛ لأن له خصائص عديدة، فهو قادر على تجديد خلايا الجلد، كما يعمل كمرطب قوى وقادر على غلق المسام، لذا يفضل استخدام الصبار بعد الانتهاء من غسيل وجهك.

الترطيب

ضعى المرطب المناسب لوجهك والقادر على تعزيز الرطوبة، وأيضًا أن يكون لديه خصائص مضادة للأكسدة.

واقي الشمس

احرصى على وضع واقي الشمس يوميًا، ويفضل أن يجدد كل ساعتين من الوقت للحصول على حماية عالية، حتى حال عدم تعرضك لأشعة الشمس.

تناول المياه

احرصى على تناول قدر كبير من المياه للحفاظ على درجة رطوبة الجلد، والعمل أيضًا على تجديد الخلايا والتخلص من الجلد الميت، لذا يفضل تناول 8 أكواب من الماء يومًيا.

تقصير مدة الاستحمام

من الممكن عند الإطالة في مدة الاستحمام أن يحدث نتيجة عكسية وتفتيح المسام بسبب كثرة البخار، فتفتيح المسام من الأمور ذات الحدين، فتفتيح المسام قادر على إخراج السموم ولكن في حالة الإطالة فمن الممكن أن يتسبب في فقدان كل الزيوت من البشرة.