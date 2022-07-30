الثوب الأغلى فى العالم.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع بداية العام الهجرى الجديد 1444

بدأت شئون الحرمين الشريفين في استبدال كسوة الكعبة المشرفة في الساعات الأولى من غرة شهر محرم، مع الساعات الأول من عام الهجري الجديد 1444.

وتُبدل كسوة الكعبة مطلع العام الهجري بـ"الثوب الأغلى في العالم" الذي يصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود ويزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرّزة تطريزاً بارزاً بالذهب.

أما عن مواصفات كسوة الكعبة فإن ارتفاع الثوب يبلغ 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمتراً، وطوله 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

وتتكون كسوة الكعبة من أربع قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة.

في حين أن صناعتها تمر بمراحل عدة؛ إذ يجمع قماش "الجاكارد" لتشكيل جوانب الكسوة الأربعة، ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة.