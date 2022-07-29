الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق طفل فى مياه ترعة ببنى سويف

غرق
غرق
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لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بغرق طفل يدعى “عبدالرحمن.ع ”، مقيم قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، للغرق في ترعة الأفرنجية.

انتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وجار البحث عن الجثمان وإيداعه مشرحة مستشفى سمسطا المركزى، ودلت التحريات الأولية على أن الطفل حاول السباحة في الترعة هربا من حرارة الجو ولعدم قدرته على السباحة غرق.

ترعة الإفرنجية حافظة بني سويف اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف طفل

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