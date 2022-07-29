غرق طفل فى مياه ترعة ببنى سويف

لقى طفل مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بغرق طفل يدعى “عبدالرحمن.ع ”، مقيم قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، للغرق في ترعة الأفرنجية.

انتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وجار البحث عن الجثمان وإيداعه مشرحة مستشفى سمسطا المركزى، ودلت التحريات الأولية على أن الطفل حاول السباحة في الترعة هربا من حرارة الجو ولعدم قدرته على السباحة غرق.