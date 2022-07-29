موعد انطلاق وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد امتحانات الدور الثاني لمن لم يحالفهم النجاح كغيرهم من الطلاب، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني غدًا السبت الموافق 30 يوليو، فعلى مدار الأيام الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء 9 أغسطس المقبل.

موعد انطلاق وانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 11/8/2022، حيث قالت الوزارة، إنه تم التنبيه بتعليمات مشددة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للتوجه إلى لجان سير الامتحان التابعة لهم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والزملاء العاملين بتلك اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام 2022 بحوالي 221827 طالب بكافة النوعيات (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي)، كما بلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).

كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، قد أعلن بدء امتحان الدور الثاني لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، يوم 30 يوليو الجاري، مضيفًا أنه يتم التجهيز لعقد امتحانات الدور الثاني وسيؤدي الطلاب اختبارات الدور الثاني بنفس أرقام جلوس الدور الأول، كما تمت طباعة الأسئلة وتجهيز اللجان لامتحانات الدور الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب التي لها حق دخول امتحانات الدور الثاني هم الراسبون في مادة أو مادتين فقط في امتحانات الدور الأول؛ ولكن الطلاب الراسبين في أكثر من مادتَين سيبقون للإعادة العام الدراسي المقبل 2022- 2023.