الخميس 28 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق مع عاطل لابتزازه سيدة على مواقع التواصل بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع عاطل فى اتهامه بإرسال رسائل وصور على موقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات بقصد ابتزازها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المحادثات والرسائل المرسلة لفحصها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات تتهم فيه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى لها، مصحوبة بصور شخصية لها بعبارات تتضمن ابتزازها.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وألقي القبض عليه وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإرسال رسائل مصحوبة بصور شخصية لها بعبارات تتضمن ابتزازها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الإسكندرية عاطل ابتزاز تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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