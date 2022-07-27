الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة طالبة بحروق إثر نشوب حريق محدود بالقليوبية

مستشفي
مستشفي
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شهدت منطقة الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، إصابة طالبة بحروق متفرقة بالجسم، إثر نشوب حريق محدود أثناء قيامها بطهي الطعام وحدوث تسرب غاز، تم نقل المصابة للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة باستقبال طالبة مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وتم تحويلها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ن.ع"، 13 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، جرى نقلها لمستشفى شبين القناطر، والتي أحالتها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج.

بالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام المصابة بأعمال طهي الطعام باستخدام شعلة صغيرة بمطبخ الشقة سكنهم، حدث تسرب غاز منها أدي لنشوب حريق محدود؛ تسبب في حدوث إصابتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

منطقة الكوم الأحمر القليوبية اصابة طالبة حروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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