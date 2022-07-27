إصابة طالبة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الثالث فى القليوبية

أصيبت طالبة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الثورة دائرة قسم مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب اختلال توازنها ما أدى إلى سقوطها في الشارع، وجرى نقل المصابة لمستشفى المطرية بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال طالبة مصابة بنزيف بالبطن والحوض، والحالة العامة سيئة، وجارى تقديم العلاج اللازم لها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "م ق "، 17 سنة، طالبة، ومقيمة منطقة الثورة دائرة القسم، بنزيف بالبطن والحوض، ادعاء سقوط من علو، وبسؤال والد المصابة وأحد الجيران، أكدوا أنه حال قيام المصابة بتنظيف سجادة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدي إلى إصابتها جرى نقل المصابة لمستشفى المطرية بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.