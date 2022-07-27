الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الهيئة العربية للتصنيع تنظم احتفالية لأسر شهداء الجيش والشرطة

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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احتفلت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، بأبناء شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة.

بدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه بأسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية خفاقة تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن.

وأكد "التراس"، أن التاريخ سيتوقف إجلالًا واحترامًا لما سطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم، مؤكداً أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير مناخ الأمن والاستقرار لتنطلق مصر نحو الجمهورية الجديدة، وتحقيق مشروعات التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

وتناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، كما أوضح أن الهيئة تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فهي دائمًا تقدم خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية، وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات.

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث أطلع الوفد الكريم على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في جميع مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمج.

وشملت الجولة زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، تفقد خلالها الوفد، خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.

كما تضمنت فعاليات الاحتفالية قضاء يوم ترفيهي بحديقة الأسرة، وحرص الفريق عبدالمنعم التراس فى ختام الزيارة على مصافحة أبناء الشهداء وأسرهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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