ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 1443 - 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة

فور الأعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 1443 - 2022، ارتفعت عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، لمعرفة مجموع الأوائل وأسمائهم بالتفصيل عبر بوابة الازهر الالكترونية الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

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إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م.

وأشاد الإمام الأكبر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

وحصلت أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبدالحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع (٦٢٢) درجة بنسبة (٩٨.٧٣٪؜).

اوائل الثانوية الازهرية 2022

كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبوحسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع (٦٤٩) درجة بنسبة (٩٩.٨٥٪؜).

وحصلت ريم عيسى عبدالقادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (٦١٧) درجة بنسبة (٩٧.٩٤٪؜).

اوائل الثانوية الازهرية 2022

كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (٦٢٠) درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

اوائل الثانوية الازهرية 2022

لينك نتيجة الثانوية الازهرية 1443 - 2022

وفور الانتهاء من مؤتمر الازهر الشريف سيتم تفعيل رابط بوابة الازهر الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الازهر 2022 من خلال رابط بوابة الازهر الشريف .