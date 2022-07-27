الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية 2022، المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 وتفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر «بوابة الأزهر الشريف».

ويقدم «الدستور» لأبنائه ومتابعيه من طلبة الثانوية الأزهرية 2022 Azhar، رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

لينك الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 azhar.eg

وفور الانتهاء من مؤتمر الأزهر الشريف، سيتم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الأزهر 2022 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف .

موعد مؤتمر الأزهر الشريف لإعلان النتيجة

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، حيث يعتمدها د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

 

وضمت قائمة الأوائل حتى الآن:

  • الطالبة وسام أحمد حسنى

الثالثة على الجمهورية فى الثانوية الأزهرية - القسم الأدبي

  • الطالبة ريهام محمد إسماعيل

 معهد فتيات طحانوب ع/ث  تحصل على المركز الثالث على  القسم  العلمى

وسنوافيكم بباقي الأسماء.

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية. 

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رابط بوابة الأزهر الشريف.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

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عبر موقع الدستور.. رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وتقدم 952 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حضر منهم 912 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44 %، بينما تقدم لامتحانات الشهادة الثانوية 602  طالب حضر منهم 584 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية البعوث 54%.‏

وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الإعدادية للبعوث الطالب أم دي أحمد حسن رهان، من دولة بنجلاديش، والمركز الثاني الطالبة زهرة يوسف محمد، من الولايات المتحدة الأمريكية، وحل فى المركز الثالث الطالب صو محمد ووري، من دولة غينيا كوناكري، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب محمد نجم العارفين بن محمد، من دولة بنجلاديش‎.‎

وفى الشهادة الثانوية حصل الطالب محبوب العالم، من دولة بنجلاديش على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب ‏معصوم بالله غلزار، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب رقيب الإسلام، من دولة بنجلاديش، وجاء في المركز الرابع الطالب محمد حبيب الله، من دولة بنجلاديش.

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