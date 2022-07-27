الأربعاء 27 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

عبر موقع الدستور.. رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، خاصة بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

 

رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وكذلك بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوي العام فى نفس الشهر.

 

خطوات التسجيل على الدستور للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

  1. تسجيل الدخول إلى رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور (من هنا).
  2. كتابة اسم الطالب فى خانة الاستعلام عن النتيجة.
  3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  4. تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
  5. إضافة رقم التليفون.
  6. اضغط على سجل الآن.
  7.  

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

  1. الدخول على بوابة مركز المعلومات عبر الرابط التالي (من هنا).
  2. كتابة الاسم رباعي كاملا.
  3. كتابة رقم الجلوس.
  4. اختيار الشعبة.
  5. اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.
  6. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.
  7. رقم التليفون الخاص بك.
  8. ظهور النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الثانوية العامة، والتي تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة لمدة 15 يوما، ويتم تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة، ويتم إيداع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، عبر منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

 

ضوابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- فتح باب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

2- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لكل مادة.

3-بعد التقديم واختيار المواد يتم تحديد مواعيد الاطلاع على ورق الإجابة.

4- يطلع الطالب على صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها وإعادة تدقيقها.

5- يدّون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص بنموذج الملاحظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

وكان قد أنهى طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية 2022، امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية يوم الخميس الماضي 21 يوليو الجاري، داخل اللجان المدرسية بنظام «البابل شيت» وسط إجراءات احترازية صارمة؛ لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد - 19".

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة موقع نتيجة الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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