الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الزيات

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة كفر الزيات.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق طنطا كفر الزيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة يستقلون التوك توك بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أصيب 4 أشخاص أسرة واحدة حادث تصادم سيارة ملاكي كفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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