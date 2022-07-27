إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الزيات

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة كفر الزيات.

كان قد تلقى مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق طنطا كفر الزيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة يستقلون التوك توك بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.