الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل اشترك فى قتل مواطن بالشرقية

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته في  قتل مواطن وإصابة نجله إثر خلافات بينهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.
طلق ناري وراء 
تعود أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول " مصطفى م غ " جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري، وإصابة نجله " محمد" 33 عاما محامي حر مقيم مركز فاقوس بطلق ناري.

وتبين من التحريات قيام " إسلام ع ال " بالقيام مع 4 آخرين سبق محاكمتهم، بارتكاب الواقعة إثر خلافات بينهم وبين نجل المجنى عليه، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية عليهما من بندقية آلية محدثين بهما الإصابات التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمت إحالة المتهمين الخمسة من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، وسبق محاكمتهم جميعا.

الشرقية جنايات الزقازيق مديرية أمن الشرقية مدير امن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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