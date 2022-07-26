الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 3 عمال من الموت فى حريق بمركز الخانكة

حريق
حريق
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نجا الثلاثاء، 3 عمال من الموت حرقًا داخل حريق نشب في أحد المخابز بمركز الخانكة، عقب إصابتهم جراء الحريق ونجاح رجال الحماية المدنية في إنقاذهم وإخماد ألسنة اللهب.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق بالذراعين والقدمين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام العام لتقديم العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز بمنطقة شارع المحطة دائرة قسم شرطة الخانكة.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، بفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بدون ترخيص على مساحة 50 مترًا، ملك "س م ح"، 37 سنة، مقيم دائرة القسم، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمخبز بحروق بالذراعين والقدمين، وجرى نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.

سيارات الإسعاف بدون ترخيص السيطرة على الحريق سيطرة على الحريق حرق في مخبز اخماد حريق في الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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