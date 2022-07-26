الثلاثاء 26 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«لاستعادة حياته الطبيعية».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الشاب إبراهيم محمود

الشاب إبراهيم محمود
الشاب إبراهيم محمود
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في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بعلاج الشاب إبراهيم محمود (23 عاماً) والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي تعرّض لحادث سير منذ عام 2018 خلال فترة دراسته بالجامعة، مما تسبب في إصابته في الوجه والفكين، ما يسبب له صعوبة في تناول الطعام، مع وجود صعوبة في الرؤية، ويحتاج إلى إجراء عدة عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية، مع عدم قدرة أسرته على تحمل تكاليف العلاج.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاج الشاب إبراهيم محمود وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب تقديم كل المساعدات التي تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة.

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وعلى الفور تم نقل الشاب إبراهيم محمود بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى جامعة الزقازيق لإجراء الفحوصات الطبية وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين لاتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.

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من جانبه علق الشاب إبراهيم محمود، على استجابة الرئيس السيسي، ووجه الشكر لرئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة لعلاجه، وعلى كل ما يقدمه للشعب، مؤكدا أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين، داعياً الله عز وجل أن يحفظه. 

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