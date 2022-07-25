الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022.. ومواعيد اختبارات القدرات للكليات

تنسيق
تنسيق
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يبحث الطلاب عن رابط تنسيق الثانوية العامة 2022، مع بدء عمل مكتب تنسيق الثانوية العامة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة لاستقبال طلبات الراغبين في عمل اختبارات قدرات الكليات التي تشترط إجراء اختبارات قدرات قبل الالتحاق بها، وقررت وزارة التعليم العالي فتح مكاتب تنسيق الثانوية العامة حتى ظهور نتيجة الثانوية العامة، وإعلان تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالكليات.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022

بدأ عمل رابط تنسيق الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة قبل بدء اختبارات القدرات بالكليات والتي تكون قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ويستمر عمل مكاتب تنسيق الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ليتيح للطلاب تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد وفق تنسيق الكليات الذي يتم إعلانه.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة تجنبًا لتعرضهم للغش من المعاهد غير المعتمدة والكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ويقع الطلاب ضحايا لها.

ووفرت وزارة التعليم العالي رابط تنسيق الثانوية العامة لاختيار الكليات والمعاهد عقب إعلان تنسيق الجامعات مباشرة من خلال ويمكن الدخول عليه من هنا .

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تنسيق 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة


رابط مكتب التنسيق لاختبارات القدرات 

بدأت اختبارات القدرات بالكليات لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمام الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022

خطوات تسجيل اختبارات القدرات للكليات 2022

ويمكن للطلاب تسجيل اختبارات القدرات باتباع الخطوات التالية : 

*الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة الذي تتيحه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحجز اختبار القدرات عبر موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــا.

*تظهر أمام الطالب قائمة الكليات حتى يختار منها الكلية التي يريد الالتحاق بها.

*بعد الاختيار يقوم بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

*طباعة الإيصال والذي يحتوي على بعض البيانات مثل «موعد الاختبار، مكان الاختبار، نوع الاختبار».
كليات تشترط اجتياز القدرات

الكليات التي لها اختبار قدرات 2022 ورابط التسجيل

عبر «الدستور».. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط


 

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وائل لطفي

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