السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الزيات، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في شقة بقرية الدلجمون دون وقوع إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفرالزيات، يُفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية الدلجمون.

انتقلت سيارات الإطفاء وشرطة النجدة إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في شقة سكنية، والتعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد لباقي العقار دون وقوع اصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.