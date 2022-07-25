كل ما تريد معرفته عن جدري القرود وأكثر الأعراض شيوعاً

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، لكنه ليس مرضًا كان عامة الناس على دراية به، لأكثر من عقد من الزمان، كان أعضاء المجتمع العلمي قلقين بشأن احتمالية انتشار وباء جدري القرود.

مع وجود ما يقرب من 16000 حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم والعدد في ازدياد، إليك ما تحتاج لمعرفته حول جدري القرود، وكيفية حماية نفسك وماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنه مصاب به.

ما هو جدري القرود؟

وفقًا لموقع npr إلى جانب الإشارة إلى الحياة البرية، فإن التشابه الوحيد بين جدري القرود وجدري الماء هو أنهما فيروس وبدلاً من ذلك، فإن جدري القرود يشبه إلى حد كبير الجدري، والذي تم القضاء عليه من خلال جهود التلقيح العالمية في عام 1980.

الفيروسان من عائلة orthopoxvirus، جدري القرود ليس معديًا أو قاتلًا مثل الجدري. ومع ذلك ، يشعر بعض الباحثين بالقلق من أن جدرى القرود يمكن أن يتحور ويصبح تهديدًا أكبر للإنسان.

حذرت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2008 من أنه إذا تم إدخال جدري القرود إلى سكان غير محصنين، فقد يستفيد الفيروس من الوضع ويصبح وباءً.

وتقول الدراسة: “على الرغم من استئصال الجدري من البشر منذ عام 1980، إلا أن هناك إمكانية لجدري القرود لملء هذا الفراغ، تكشف سلسلة ممتدة من عمليات انتقال جدري القرود من شخص لآخر في عام 2003 في جمهورية الكونغو عن إمكانية زيادة تكيف الفيروس ليصبح أحد مسببات الأمراض البشرية الأكثر نجاحًا”.

قبل تفشي المرض عام 2022، كانت جميع حالات جدري القرود تقريبًا التي تم العثور عليها خارج إفريقيا - حيث يحتمل أن تحمل بعض القوارض والرئيسيات غير البشرية الفيروس - مرتبطة بالسفر الدولي والحيوانات المستوردة.

السبب وراء تسميته بجدري القرود هو أنه تم اكتشافه لأول مرة في مستعمرات القرود المستخدمة في البحث في عام 1958، ولكن هذا لا يعني أنه نشأ مع الحيوانات لأن مصدر المرض لا يزال غير معروف، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هي الأعراض؟

تتشابه علامات جدري القرود وأعراضه مع أعراض الجدري:

حُمى.

الصداع.

آلام العضلات.

نقص الطاقة.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن الطفح الجلدي يمكن أن يكون موجودًا أيضًا، يشبه البثور والبثور المليئة بالصديد، ويمكن أن يتطور في جميع أنحاء جسم الإنسان، بما في ذلك الوجه والقدمين واليدين والأعضاء التناسلية وداخل الفم.

ما مدى فتك جدرى القرود؟

والخبر السار هو أن نسخة جدري القرود المنتشرة في جميع أنحاء العالم - نوع غرب أفريقيا - ليست قاتلة بشكل خاص. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن يتوقع أكثر من 99 ٪ من المرضى البقاء على قيد الحياة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون العدوى قاتلة للأطفال دون سن الثامنة والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وأولئك الحوامل أو المرضعات.

النتيجة الأكثر شيوعًا بعد الإصابة هي التندب من الطفح الجلدي ولكن يمكن أن تنشأ مضاعفات أكثر خطورة، وفقًا لبحث عن جدري القرود لدى البشر نُشر في عام 2009، بما في ذلك الضائقة الرئوية والالتهاب الرئوي القصبي يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى التهابات العين وتندب القرنية، مما قد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى فقدان البصر بشكل دائم.