موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وجدول امتحانات دور ثاني

ينتظر طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد أن أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وكان طلاب الثانوية قد أنهوا امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الماضي بعد أن أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، و أدي طلاب شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، وأدي طلاب (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق".

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن طارق شوقى، وزير التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل ويسبقها إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وبعدها سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها في المدارس وعبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وتسير الآن عمليات التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة؛ حيث تم الانتهاء من تصحيح الكثير من المواد التي أدى الطلاب الامتحانات فيها طوال الشهر الجاري تمهيدًا لاعلان نتيجة الثانوية العامة.

ولا يوجد أي عنصر بشري في عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، مما يتيح دقة متناهية في مرحلة الرصد والتجميع واختيار الطلاب الأوائل في كل شعبة، وغير ذلك من إجراءات، لتخرج نتيجة الثانوية العامة في صورة مرضية دون أن تشوبها شائبة.

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جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022

يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في 20 أغسطس المقبل حسب الترتيب الذي وضعته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

*يوم السبت 20 أغسطس امتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية.

*يوم الأحد 21 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

*يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

*يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان الاقتصاد والاحصاء.

*يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان الفيزياء والتاريخ.

*يوم الخميس 25 اغسطس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

*يوم السبت 27 اغسطس امتحان الكيمياء والجغرافيا.

*يوم الأحد 28 أغسطس امتحان الديناميكا.

يوم الإثنين 29 أغسطس امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.