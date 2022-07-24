التحقيق فى استيلاء متهمين على بطاقات الدفع الإلكترونى بالهرم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، في منطقة الهرم.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية، على خلاف الحقيقة.

وقد تمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.